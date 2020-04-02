«Мой «Слуцк» никогда не вылетит. Песня американского фаната

Американский фанат «Слуцка» Энди Байана написал песню о своей новой любимой команде. Он стал поддерживать ее 29 марта 2020 года. Чемпионат Белоруссии единственный в Европе не был остановлен из-за пандемии коронавируса.

— Поскольку большинству из вас понравилась моя последняя песня, я решил написать еще одну, — написал болельщик. — Это песня о том, как избежать вылета, называю ее: «Мой «Слуцк» никогда не потонет». Надеюсь, вам понравится!

Мой «Слуцк» никогда не вылетит,

Мои «Слуцки» очень преданные в отличие от других «Слуцков» в городе!

Если вам встречался «Слуцк» раньше, вы знаете, что он классный.

Не слушайте хейтеров, которые говорят, что их клуб может надрать нам...

И я всегда мечтал повстречать «Слуцк» раньше,

Потому что мой «Слуцк» не вылетит так просто, как кучка грязных... любителей!

Мой «Слуцк» никогда не вылетит,

Я знаю, что «Слуцк» в разных частях города все делает по-разному!

Мама, не отрекайся от меня,

Если я останусь на улице после наступления сумерек,

Потому что, я знаю, однажды

Я решусь жениться

На ком-то вроде «Слуцка»!

МЫ ЛЮБИМ «СЛУЦК»! — приводит текст песни «Прессбол».