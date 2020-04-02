«Мой «Слуцк» никогда не вылетит. Песня американского фаната
Американский фанат «Слуцка» Энди Байана написал песню о своей новой любимой команде. Он стал поддерживать ее 29 марта 2020 года. Чемпионат Белоруссии единственный в Европе не был остановлен из-за пандемии коронавируса.
— Поскольку большинству из вас понравилась моя последняя песня, я решил написать еще одну, — написал болельщик. — Это песня о том, как избежать вылета, называю ее: «Мой «Слуцк» никогда не потонет». Надеюсь, вам понравится!
Мой «Слуцк» никогда не вылетит,
Мои «Слуцки» очень преданные в отличие от других «Слуцков» в городе!
Если вам встречался «Слуцк» раньше, вы знаете, что он классный.
Не слушайте хейтеров, которые говорят, что их клуб может надрать нам...
И я всегда мечтал повстречать «Слуцк» раньше,
Потому что мой «Слуцк» не вылетит так просто, как кучка грязных... любителей!
Мой «Слуцк» никогда не вылетит,
Я знаю, что «Слуцк» в разных частях города все делает по-разному!
Мама, не отрекайся от меня,
Если я останусь на улице после наступления сумерек,
Потому что, я знаю, однажды
Я решусь жениться
На ком-то вроде «Слуцка»!
МЫ ЛЮБИМ «СЛУЦК»! — приводит текст песни «Прессбол».