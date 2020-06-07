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Минское «Динамо» разгромило «Белшину»

19:57

«Динамо» из Минска разгромило «Белшину» в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии — 4:0. В составе клуба из Бобруйска сыграли трое россиян: Кирилл Маляров, Роман Салимов и Евгений Кирисов.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

12-й тур

«Белшина» — «Динамо» Мн — 0:4 (0:2)

Голы: Климович, 5 (0:1). Данилу, 45+1 (0:2). Горопевшек, 51 (0:3). Вергейчик, 64 (0:4).

«Белшина»: Туранок, Грек, Нечаев, Одеоибо (Нивалду, 62), Соланович (Рекиш, 73), Ясюкевич, Рочев (Кирисов, 56), Глебко, Салимов, Маляров, Ковель.

«Динамо»: Плотников, Риос, Сухоцкий, Швецов, Бручич, Горопевшек, Козлов, Олехнович, Данилу (Вергейчик, 59), Климович (Бородин, 73), Шикавка (Билоног, 77).

Предупреждения: Салимов, 8. Данилу, 23. Риос, 45. Кирисов, 63.

Судья: Севостьяник.

7 июня. Бобруйск. Стадион «Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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