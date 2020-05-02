Минское «Динамо» Кучука уступило «Слуцку»

«Динамо» из Минска уступило «Слуцку» в 7-м туре чемпионата Белоруссии — 1:2. Столичный клуб возглавляет бывший главный тренер «Локомотива» и ряда других российских клубов Леонид Кучук. В его составе на поле вышли бывший футболист «Динамо» и «Мордовии» Игорь Шитов, а также экс-хавбек «Урала» Доминик Динга.

За «Слуцк» сыграли россияне Сослан Такулов, Марат Бураев и Алан Кораев.

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7-й тур

«Динамо» — «Слуцк» — 1:2 (0:1)

Голы: Салу, 22 (0:1). Абдул Гафар, 52 (0:2). Бручич, 86 (1:2).

Нереализованный пенальти: Бахар, 39 (перекладина)

«Динамо»: Плотников, Шитов, Риос, Динга, Бручич, Горопевшек, Олехнович, Павловски (М.Козлов, 61), Климович (Вергейчик, 81), Бахар, Шикавка (Данилу, 73).

«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Коанда, Образов, Короев (Бураев, 62), Такулов, Бала, Велько (Анюкевич, 40), Ю.С.Козлов, Салу, Абдул Гафар (Тетеренко, 73).

Предупреждения: Образов, 19. Олехнович, 20. Ю.С.Козлов, 26. Панкратов, 37. Бураев, 75. Салу, 90+4.

Судья: Стецурин.

2 мая. Минск. Стадион «Динамо».