Минское «Динамо» Кучука победило «Ислочь»

«Динамо» из Минска обыграло «Ислочь» в матче 9-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Столичную команду возглавляет бывший главный тренер «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук. В составе «Ислочи» сыграл бывший защитник сборной России Ахрика Цвейбы Сандро Цвейба.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

9-й тур

«Динамо» — «Ислочь» — 1:0 (0:0)

Гол: Бахар, 60.

«Динамо»: Плотников, Шитов, Риос (Швецов, 69), Динга, Сухоцкий, Горопевшек, Козлов, Олехнович, Данилу (Павловски, 77), Климович, Бахар (Шикавка, 77).

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Янушкевич, Папуш, Патоцкий, Цвейба, Краснов (Лисовский, 77), Комаровский (Холодинский, 53), Януш, Янсане.

Предупреждения: Шитов, 37. Бахар, 45. Концевой, 45. Олехнович, 64. Холодинский, 81. Плотников, 84. Янсане, 86.

Удаление: Олехнович, 73.

Судья: Василевич.

17 мая. Минск. Стадион «Динамо».