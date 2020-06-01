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«Минск» обыграл «Слуцк», россиянин Леонов сыграл на ноль

20:03

«Минск» победил «Слуцк» в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии. В воротах минчан сыграл на ноль россиянин Артем Леонов. За «Слуцк» сыграли представители России Марат Бураев, Артем Сердюк и Сослан Такулов.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

11-й тур

«Минск» — «Слуцк» — 1:0 (1:0)

Гол: Хващинский, 6.

«Минск»: Леонов, Остроух, Рыжук, Иванов, Прищепа, Залеский, Евдокимов, Сазончик, Хващинский (Васильев, 84), Горбач (Алексиевич, 78), Грибовский (Ролович, 58).

«Слуцк»: Брановец, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бураев (Трубило, 70), Бобко (Бала, 55), Козлов, Салу (Семенов, 46), Сердюк.

Предупреждения: Рыжук, 59. Сердюк, 64. Бала, 70. Козлов, 85.

Судья: Доля.

1 июня. Минск. Стадион «Трактор».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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