Милевский рассказал, как он переносит коронавирус

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своем состоянии здоровья. Ранее стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.

«Мои заключительные дни на самоизоляции, — сказал футболист в эфире канала «Миля» на Youtube. — Еще немножко и будет и поле, и мяч. Вторые выходные подряд мы не играем, нам переносят матчи в чемпионате Беларуси. Все это связано с этой короной, будь она неладна. Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов. Нет кашля, нет пневмонии, температуры. Ни разу за все эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

У нас прикол был с пацанами в раздевалке: брызгали дезодорантами и нюхали. Но это поначалу мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Ну, есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Все это плохо, конечно».

Ранее два последних матча брестского «Динамо» были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде.