Милевский перестал следить за «Реалом» после ухода Роналду

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что поддерживал «Реал», когда за него выступал Криштиану Роналду. Португалец играл в мадридском клубе с 2009 по 2018 год, после чего перешел в «Ювентус».

— Роналду всегда нравился. Когда он перешел из «Реала» в «Ювентус», я за это время не посмотрел ни одного матча мадридцев полностью, — приводит слова Милевского football.by со ссылкой на YouTube-канал «Трендец». — Мне вообще неинтересно стало следить за мадридским клубом после того, как Роналду ушел.

Криштиану очень успешный спортсмен, который ведет интересный образ жизни. Месси более спокойный, чисто спортсмен. А Криш постоянно где-то по ресторанам, фотографируют его.