Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», высказался о белорусском чемпионате.

— Хоть один матч чемпионата Белоруссии досмотрели до конца?

— Нет. Выдержал минут пять — кажется, «Витебск» с кем-то играл. Причем уже без зрителей. Это что угодно — но не футбол.

— Вячеслав Колосков вообще сравнил белорусскую лигу с порнографией.

— Ой, я не буду бросаться такими словами. Есть в Белоруссии талантливые ребята. Зимой ЦСКА приобрел там форварда Шкурина, который в 2019-м стал лучшим бомбардиром чемпионата. Надеюсь, парень заиграет. А что касается порнографии... Рассказать анекдот?

— Давайте.

— Приходит мужик на порностудию. Говорит: «Хочу сниматься». Владелец студии отвечает: «Дружище, опишите себя как мужчину. Какова ваша ударная сила?» — «Да я импотент...» — «Зачем тогда к нам пришли?!» — «Ну, вам же нужны отрицательные герои». Вот и чемпионат Белоруссии — это не порнография. Он просто очень скучен. Тоска смертная. (Александр Кружков)

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