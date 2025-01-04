Мельниченко может перейти из минского «Динамо» в клуб Португалии
Нападающий минского «Динамо» Трофим Мельниченко может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает Legalbet, топ-клуб интересуется 18-летним форвардом.
В этом сезоне Мельниченко сыграл в 12 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Также у него 3 желтые и 1 красная карточки.
Осенью 2024 года форвард дебютировал в основной сборной Белоруссии. Ранее он забил 4 гола в матчах за молодежные сборные.
Источник: Legalbet
Новости
10 дек 2024 10:44
1
25 ноя 2024 21:59
6
24 ноя 2024 16:19
1