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Мельниченко может перейти из минского «Динамо» в клуб Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий минского «Динамо» Трофим Мельниченко может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает Legalbet, топ-клуб интересуется 18-летним форвардом.

В этом сезоне Мельниченко сыграл в 12 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Также у него 3 желтые и 1 красная карточки.

Осенью 2024 года форвард дебютировал в основной сборной Белоруссии. Ранее он забил 4 гола в матчах за молодежные сборные.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Минск)
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