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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Матчи ближайшего тура чемпионата Белоруссии пройдут без зрителей

16:38

Матчи чемпионата Белоруссии из-за ситуации в стране с 20 августа будут проходить без зрителей, сообщает сайт Белорусской федерации футбола.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» информирует, что в связи со сложившейся обстановкой бюро исполнительного комитета АБФФ приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата среди команд высшей (в т.ч. матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе», — говорится в заявлении федерации.

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/oficialno-40869

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