Матчи ближайшего тура чемпионата Белоруссии пройдут без зрителей

Матчи чемпионата Белоруссии из-за ситуации в стране с 20 августа будут проходить без зрителей, сообщает сайт Белорусской федерации футбола.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» информирует, что в связи со сложившейся обстановкой бюро исполнительного комитета АБФФ приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата среди команд высшей (в т.ч. матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе», — говорится в заявлении федерации.