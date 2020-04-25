Матч второй лиги чемпионата Белоруссии едва не сорвался из-за республиканского субботника

Матч 2-го тура второй лиги чемпионата Белоруссии «Стэнлес» — «Чайка» находился под угрозой срыва, но все же состоится, сообщает «Прессбол».

Ранее сообщалось, что встреча отменена из-за того, что «Чайка» не могла приехать на матч из-за участия команды в республиканском субботнике. Тем не менее, сторонам удалось договориться о проведении встречи в запланированный день — субботу, 25 апреля. Сообщается, что время начала матча было сдвинуто на 1 час — с 15.00 на 16.00 — чтобы представители команды «Чайка» могли заблаговременно прибыть на стадион.