Ассоциация «Белорусская федерация футбола» удовлетворила ходатайство о переносе матча третьего тура чемпионата Белоруссии «Витебск» — «Смолевичи»

Как сообщает официальный сайт федерации, «Витебск» подал ходатайство о переносе и обосновал свою просьбу плохим состоянием поля и низкой температурой. При этом в Витебской области, по данным СМИ, непростая ситуация с коронавирусом. Официальных данных нет, но, по неофициальной информации, Витебск занимает второе место в стране по количеству зараженных после Минска.

По решению федерации, 5 апреля в матче третьего тура чемпионата Белоруссии «Смолевичи» — «Витебск» пройдет в Борисове. Матч же «Витебск» — «Смолевичи» перенесен на 18-й тур. Дата игры станет известна позднее. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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