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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Матч брестского «Динамо» посетили виртуальные Глеб, Савин и Дзюба

22:24
Трибуны &quot;Динамо-Брест&quot;. Фото ФК "Динамо-Брест"
Трибуны &quot;Динамо-Брест&quot;. Фото ФК "Динамо-Брест"
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На матче 4-го тура чемпионата Белоруссии между брестским «Динамо» и «Ислочью» (3:1) присутствовали виртуальные болельщики.

— Любители футбола со всего мира приобрели в несколько раз больше виртуальных билетов, чем на предыдущий матч, — говорится в заявлении клуба. — В акции приняли участие пользователи из Белоруссии, Австрии, Великобритании, России, Китая, Катара, Украины, Голландии, Ирландии, США и Бельгии.

Также на трибунах виртуально присутствовали и VIP-гости. Заметные фигуры белорусского и международного футбола, журналисты, а также футболисты и тренеры, в прошлом выступавшие за «Динамо-Брест», присоединились к благотворительной акции «Мы играем для мира». Среди них были Яннис Каргас, Джереми Малерб, Марцел Личка, Диксон Афоаква, Адриан Аврамия, Леандро Торрес, Константин Генич, Желько Филипович, Александр Глеб, Артем Дзюба, Алексей Хобленко и Евгений Савин.

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