Мархель останется на посту главного тренера сборной Белоруссии

Состоялось заседание исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), на котором были подведены итоги года, сообщает сайт организации.

С докладом выступил главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель. Исполком принял выступление 54-летнего наставника к сведению. Маркель продолжит работу с национальной командой в рамках действующего контракта, рассчитанного до конца 2021 года.

Мархель возглавил сборную в июне 2019 года. В 2020 году команда под его руководством провела 10 матчей в разных турнирах, включая товарищеские встречи, одержав 5 побед, потерпев 4 поражения и раз сыграв вничью.