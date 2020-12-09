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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Мархель останется на посту главного тренера сборной Белоруссии

19:06
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Состоялось заседание исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), на котором были подведены итоги года, сообщает сайт организации.

С докладом выступил главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель. Исполком принял выступление 54-летнего наставника к сведению. Маркель продолжит работу с национальной командой в рамках действующего контракта, рассчитанного до конца 2021 года.

Мархель возглавил сборную в июне 2019 года. В 2020 году команда под его руководством провела 10 матчей в разных турнирах, включая товарищеские встречи, одержав 5 побед, потерпев 4 поражения и раз сыграв вничью.

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/zasedanie-ispolkoma-itogi-76163

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