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Деменко: «Мартынович — один из лучших белорусов в истории РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что 37-летний защитник Александр Мартынович все еще играет за сборную Белоруссии, так как ему доверяют тренеры.

«То, что Мартынович еще играет за сборную Беларуси, говорит о его профессионализме, а также тренерском доверии. Он оставил свой след в «Краснодаре» и других командах чемпионата России. Это интересный и хороший игрок, который до сих пор выступает за счет своего уровня. Но я бы не сказал, что Мартынович — один из лучших белорусов в истории РПЛ, потому что их было много», — цитирует Legalbet.by Деменко.

В июне Мартынович перешел в «Кайрайт». Ранее он с 2010 года играл в России за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».

Источник: Legalbet.by
Александр Мартынович
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