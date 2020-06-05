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Лукашенко подарил премьер-министру Венгрии футболку сборной Белоруссии

18:57
Александр Лукашенко и Виктор Орбан. Фото euroradio.fm.
Александр Лукашенко и Виктор Орбан. Фото euroradio.fm.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал подарок премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Президент подарил главе венгерского правительства именную футболку сборной Белоруссии. На футболке со вторым номером указана фамилия Орбана.

«Может, когда-нибудь попробуете, — отметил Лукашенко. — Это на счастье». Орбан поблагодарил его за подарок. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Дополнительная информация:

https://t.me/pul_1/977

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