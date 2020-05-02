Леонид Кучук: «Моя команда должна быть как хамелеон»

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук дал понять, что не собирается радикально менять состав и схему игры команды. Бывший рулевой «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» принял «Динамо» по ходу сезона, сменив Сергея Гуренко.

— Менять можно все, что угодно. Важно для начала не сломать. Отшлифовать то, что было, — цитирует «Прессбол» Кучука. — И уже потом начинать менять. Мы пытаемся менять на тренировке, во время тренировки. Ребята молодцы, быстро схватывают. Но какое-то время нам все равно понадобится. Кроме того, команда должна меняться во время игры. Моя команда должна быть как хамелеон.