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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Кучук возглавил минское «Динамо»

14:38
Леонид Кучук. Фото Виталий Тимкив
Леонид Кучук. Фото Виталий Тимкив
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Леонид Кучук возглавил минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта 60-летнего специалиста с белорусской командой не разглашаются. Ранее пост главного тренера «Динамо» покинул Сергей Гуренко.

Последним местом работы Кучука был украинский «Рух» (Львов), который он покинул в декабре 2019 года.

Ранее он также тренировал в России «Локомотив», «Ростов», «Кубань» и «Салют». С «Локо» он стал бронзовым призером чемпионата России, с «Кубанью», — финалистом Кубка страны.

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