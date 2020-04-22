Леонид Кучук возглавил минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта 60-летнего специалиста с белорусской командой не разглашаются. Ранее пост главного тренера «Динамо» покинул Сергей Гуренко.

Последним местом работы Кучука был украинский «Рух» (Львов), который он покинул в декабре 2019 года.

Ранее он также тренировал в России «Локомотив», «Ростов», «Кубань» и «Салют». С «Локо» он стал бронзовым призером чемпионата России, с «Кубанью», — финалистом Кубка страны.