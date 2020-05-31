Кучук пригласил в минское «Динамо» бывшего тренера вратарей «Локомотива» и «Ростова»

Тренерский штаб минского «Динамо» пополнился Евгением Ивановым, который будет работать с вратарями. Специалист будет работать в клубе в тандеме с Юрием Афанасенко, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

? Official: goalkeeping coach Evgeny Ivanov join to work with the main team of «Dinamo-Minsk»



? Welcome!



?? Details: https://t.co/IIB0i9SPE3#fcdm1927 pic.twitter.com/HIuhpr57yR — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) May 30, 2020

Иванов за свою карьеру поработал в «Локомотиве», «Ростове», «Кубани», а также «Бешикташе» и «Шерифе». Сейчас минское «Динамо» тренирует хорошей знакомый ему Леонид Кучук.