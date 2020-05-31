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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Кучук пригласил в минское «Динамо» бывшего тренера вратарей «Локомотива» и «Ростова»

12:19
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Тренерский штаб минского «Динамо» пополнился Евгением Ивановым, который будет работать с вратарями. Специалист будет работать в клубе в тандеме с Юрием Афанасенко, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Иванов за свою карьеру поработал в «Локомотиве», «Ростове», «Кубани», а также «Бешикташе» и «Шерифе». Сейчас минское «Динамо» тренирует хорошей знакомый ему Леонид Кучук.

Дополнительная информация:

https://dinamo-minsk.by/ru/press-tsentr/~shownews/Ivanov_27052020

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