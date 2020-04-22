Кучук о минском «Динамо»: «Долго думать над таким предложением нельзя»
Новый главный минского «Динамо» Леонид Кучук рассказал, почему он решил возглавить команду. Он заменил на этой должности Сергея Гуренко.
«Долго думать над таким предложением нельзя, а решение принял буквально сегодня, -цитирует Кучука «Беларусь Сегодня». — Я ведь, еще будучи молодым футболистом, мечтал сыграть за «Динамо» на этом стадионе. Не вышло. Теперь буду руководить.
Сомнений не было никаких. «Динамо» — клуб с богатейшей историей и славными традициями. Я видел, как эти традиции ковались, лично знаю многих, кто их добывал. Вот это и было самым волнительным в принятии решения — мое отношение к динамовскому клубу.
Любой клуб в любой стране не откажется от хорошего усиления. Это чисто технический вопрос, на который прямо сейчас ответить не готов. Я ведь еще не знаю толком команду, познакомился с ней только сегодня. Начинаем с чистого листа. Так что сперва необходимо принять решение по футболистам, которые имеются в наличии прямо сейчас, а потом будем двигаться дальше.
А если вы наблюдали за моей тренерской карьерой, то знаете: я редко приходил в клуб, где был успех. Передо мной всегда ставили определенные задачи, и я делал так, что клуб оставался на плаву и занимал высокие места. Чемпионат только начался, так что ничего не потеряно».
Последним местом работы Кучука был украинский «Рух» (Львов), который он покинул в декабре 2019 года.
Ранее он также тренировал в России «Локомотив», «Ростов», «Кубань» и «Салют». С «Локо» он стал бронзовым призером чемпионата России, с «Кубанью», — финалистом Кубка страны.