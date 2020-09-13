К обращению белорусских футболистов присоединились еще пять игроков

Пять белорусских футболистов записали видеообращение. Они присоединились к призыву 93 игроков, обращение которых было опубликовано ранее.

В ролике приняли участие пять игроков солигорского «Шахтера»: Александр Гутор (экс-вратарь «Оренбурга» и «Тосно» — Прим. «СЭ»), Руслан Хадаркевич, Юрий Кендыш, Никита Корзун и Роман Бегунов. «Мы против насилия», — сказали они. Видео опубликовано на Youtube-канале «Нежно о футболе».

До этого 93 белорусских футболиста, включая игроков сборной страны, записали видеообращение с осуждением насилия в стране. Игроки местного и зарубежных чемпионатов, члены сборных призвали остановить насилие и напомнили о правах человека в связи с действиями силовых ведомств против демонстрантов и митингующих.

В число подписавшихся вошли и бывшие футболисты российских клубов, включая Станислава Драгуна («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Павла Нехайчика («Динамо», «Томь», «Оренбург»), Егора Филипенко («Спартак», «Сибирь») и других. Среди подписавшихся отсутствуют представители минского и брестского «Динамо».