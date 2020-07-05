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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Источник: в белорусской «Городее» игроки заразились коронавирусом. Один из них на ИВЛ

5 июля 2020, 21:39

Несколько игроков белорусской «Городеи»? заразились коронавирусом, сообщает «Прессбол».

По сведениям источника, среди заболевших игроков полузащитники Сергей Пушняков и Станислав Сазонович. У Андрея Сорокина есть подозрение на заражение, но вирус пока не подтвержден.

Сейчас Сазонович находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние стабильно удовлетворительное.

«Городея» с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/361428

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