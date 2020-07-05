Источник: в белорусской «Городее» игроки заразились коронавирусом. Один из них на ИВЛ
5 июля 2020, 21:39
Несколько игроков белорусской «Городеи»? заразились коронавирусом, сообщает «Прессбол».
По сведениям источника, среди заболевших игроков полузащитники Сергей Пушняков и Станислав Сазонович. У Андрея Сорокина есть подозрение на заражение, но вирус пока не подтвержден.
Сейчас Сазонович находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние стабильно удовлетворительное.
«Городея» с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.
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