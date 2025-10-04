Источник: Семин возглавит белорусский «МЛ Витебск»

Российский тренер Юрий Семин близок к назначению в «МЛ Витебск», сообщает Football.by.

По информации источника, 78-летний специалист после выходных прибудет на переговоры с руководством белорусского клуба. В штаб Семина в «МЛ Витебск» войдет Юрий Батуренко.

Отмечается, что клуб также рассматривал кандидатуру Сергея Ташуева, но сделал выбор в пользу Семина. Ожидается, что дебют Семина в качестве главного тренера «МЛ Витебск» произойдет 26 октября в матче против «Витебска».

Ранее «МЛ Витебск» отправил в отставку белорусского специалиста Александра Шагойко.

Семин не работает на тренерской должности с 2021 года. Последним его клубом был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.