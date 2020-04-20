Источник: Кучук возглавит минское «Динамо» после двухнедельного карантина

Новым главным тренером минского «Динамо» станет Леонид Кучук, сообщает Tribuna.com. Ранее пост главного тренера команды покинул Сергей Гуренко.

Сообщается, что специалист уже находится в Белоруссии, но еще не приступил к работе, так как находится на двухнедельном карантине после въезда в страну.

Тренировку «Динамо» в понедельник проводили члены нового тренерского штаба, но самого Кучука на занятии не было.

Последним местом работы 60-летнего Кучука был украинский «Рух», который он покинул в декабре 2019 года. Ранее он также тренировал в России «Локомотив», «Ростов», «Кубань» и «Салют». С «Локо» он стал бронзовым призером чемпионата России, с «Кубанью», — финалистом Кубка страны.