«Ислочь» с Цвейбой победила «Витебск» с Чаловым-старшим и вышла на второе место

«Ислочь» обыграла «Витебск» в матче 6-го тура чемпионата Белоруссии — 2:0. В составе победителей 90 минут отыграл Сандро Цвейба, сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы. В составе «Витебска» вышел старший брат Федора Чалова Даниил.

Победа вывела «Ислочь» на второе место в таблице.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

6-й тур

«Ислочь» — «Витебск» — 2:0 (1:0)

Голы: Комаровский, 37 — с пенальти (1:0). Янсане, 55 (2:0).

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Рыбак, Стефен, Патоцкий (Краснов, 90), Цвейба, Комаровский, Януш (Холодинский, 79), Макась, Янсане (Папуш, 88).

«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Вандерсон, Гуренко, Николаэску (Волков, 56), Кариока (Теверов, 73), Матвеенко (Дробыш, 87).

Предупреждения: Патоцкий, 7. Скитов, 37.

Судья: Кургхели.

26 апреля. Минск. Стадион ФК «Минск».