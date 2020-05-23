«Ислочь» с Цвейбой-младшим уступила «Энергетику-БГУ»
«Энергетик-БГУ» победил «Ислочь» в 10-м туре чемпионате Белоруссии — 2:1. В составе «Ислочи» 90 минут провел Сандро Цвейба, сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
10-й тур
«Ислочь» — «Энергетик-БГУ» — 1:2 (1:1)
Голы: Яхшибоев, 13 — с пенальти (0:1). Стефен, 27 — с пенальти (1:1). Юдчиц, 90+2 (1:2).
«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Янушкевич, Папуш, Стефен, Патоцкий, Цвейба, Мельник (Лисовский, 74. Адегбола, 90+1), Холодинский (Некрашевич, 82), Янсане.
«Энергетик-БГУ»: Лесько, Мирошников, Свирепа, Шкурдюк, Юдчиц, Бакич (Атеменг, 71), Мавату, Носко, Умаров (Гирс, 78), Мусаханян (Совпель, 46), Яхшибоев.
Предупреждения: Яхшибоев, 59. Цвейба, 69. Холодинский, 81. Свирепа, 90+1.
Судья: Севостьяник.
23 мая. Минск. Стадион «Трактор».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/