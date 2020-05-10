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«Ислочь» победила «Белшину», в матче участвовали три россиянина

15:50
&quot;Ислочь&quot; обыграла &quot;Белшину&quot;. Фото ФК "Ислочь".
&quot;Ислочь&quot; обыграла &quot;Белшину&quot;. Фото ФК "Ислочь".
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«Ислочь» выиграла у «Белшины» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Белоруссии.

В этой игре было два автогола. У «Белшины» в свои ворота забил голкипер Сергей Туранок, у «Ислочи» — защитник Александр Папуш. Победным оказался мяч гвинейского форварда Момо Янсане.

В матче участвовали три россиянина. В составе хозяев весь матч отыграл полузащитник Сандро Цвейба. У гостей также полный матч провели российские полузащитники Михаил Балашов и Роман Салимов.

«Ислочь» набрала 15 очков и на данный момент занимает третье место. «Белшина» на последнем, 16-м месте — два очка.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

8-й тур

«Ислочь» — «Белшина» — 2:1 (1:0)

Голы: Туранок, 34 — в свои ворота (1:0). Янсане, 52 (2:0). Папуш, 85 — в свои ворота (2:1).

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Янушкевич, Рыбак (Папуш, 18), Стефен, Патоцкий, Цвейба (Быченок, 82), Комаровский, Януш (Холодинский, 79), Янсане.

«Белшина»: Туранок, Одеоибо, Соланович, Ясюкевич, Башилов, Глебко, Салимов (Нечаев, 46), Бордуков, Кучинский, Ковель (Барковский, 74), Нивалду (Рекиш, 46).

Предупреждения: Нивалду, 38. Глебко, 80.

Судья: Доля.

10 мая. Минск. Стадион «Трактор».

Ислочь — Белшина

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