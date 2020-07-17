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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Игроки «Слуцка» встали на колено после гола в знак солидарности с борцами против расизма

20:11
Сулейман Коанда и Абдул Гафар.
Сулейман Коанда и Абдул Гафар.

После гола в ворота «Ислочи» в матче 18-го тура чемпионата Белоруссии защитник «Слуцка» Сулейман Коанда встал на одно колено. Тот же жест продемонстрировал его партнер Абдул Гафар, который встал на колено рядом с ним.

Спортсмены по всему миру начали вставать на одно колено в знак солидарности с борцами против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокости полиции. Подобная акция была проведена перед гонками «Формулы-1». При этом несколько гонщиков отказались встать на одно колено, в том числе и россиянин Даниил Квят.

«Слуцк» одержал победу со счетом 2:1. Гафар и Коанда отметились голами.

Чемпионат Белоруссии. 18-й тур

Высшая лига

«Слуцк» — «Ислочь» — 2:1 (0:1)

Голы: Коанда, 50, Гафар, 53 — Стивен, 15

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