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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Игрок брестского «Динамо» выздоровел от коронавируса. В клубе заразились 16 человек

16:44
Александр Нойок. Фото ФК "Динамо" Брест.
Александр Нойок. Фото ФК "Динамо" Брест.
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Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок завершил свое пребывание на карантине в связи с тем, что он ранее заразился коронавирусом. Об этом сообщает Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 16 человек, среди которых 11 футболистов. Остальные пять — из числа обслуживающего персонала.

Брестское «Динамо» пропустило прошлый и нынешний тур высшей лиги чемпионата Белоруссии. Это единственный европейский чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1087045453.html

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