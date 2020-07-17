Игрок брестского «Динамо» выздоровел от коронавируса. В клубе заразились 16 человек

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок завершил свое пребывание на карантине в связи с тем, что он ранее заразился коронавирусом. Об этом сообщает Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 16 человек, среди которых 11 футболистов. Остальные пять — из числа обслуживающего персонала.

Брестское «Динамо» пропустило прошлый и нынешний тур высшей лиги чемпионата Белоруссии. Это единственный европейский чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии.