Хачериди отрицает, что он пытался ударить арбитра матча с «Витебском»

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал свое удаление в матче пятого тура против «Витебска» (0:1). Ранее сообщалось, что он после игры пытался ударить арбитра.

«Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении, — цитирует Хачериди официальный сайт клуба. — Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.

Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды. Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. На это есть компетентные органы Белорусской федерации футбола. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.

В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече.

Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол — это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой. Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Белоруссии буду максимально сдержанным — такое больше не повторится".

На 73-й минуте красную карточку в составе брестского клуба получил Габи Кики, а на 85-й минуте был удален Евгений Хачериди.