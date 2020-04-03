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«Городея» победила «Белшину». Клуб из Бобруйска проиграл три стартовых матча сезона

18:52
Матч &quot;Белшина&quot; - &quot;Городея&quot;. Фото "Прессбол"
Матч &quot;Белшина&quot; - &quot;Городея&quot;. Фото "Прессбол"

«Городея» обыграла «Белшину» в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел Лазар Сайчич.

В игре приняли участие шесть россиян. За «Белшину» сыграли Михаил Башилов, Андрей Бежонов, Роман Салимов и капитан команды Евгений Скобликов. В составе «Городеи» на поле вышли Сергей Архипов и Андрей Сорокин.

Клуб из Бобруйска проиграл все три стартовых матча сезона-2020.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

3-й тур

«Белшина» — «Городея» — 0:1 (0:0)

Гол: Сайчич, 66.

«Белшина»: Харитонович, Одеоибо, Ясюкевич, Рочев, Скобликов, Башилов, Салимов (Грек, 87), Бежонов (Глебко, 62), Бордуков, Кучинский, Ковель.

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин, Байдук, Позняк, Йоксимович, Усеня, Шибун (Баглай, 83), Яскович (Сайчич, 63), Архипов (Шестиловский, 90).

Предупреждения: Яскович, 32. Ковель, 74.

Судья: Кургхели.

3 апреля. Бобруйск. Стадион «Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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