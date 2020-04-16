«Городея» обыграла «Энергетик-БГУ», россиянин Сорокин забил единственный мяч
«Городея» обыграла «Энергетик-БГУ» в 5-м туре чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч в первом тайме провел российский защитник Андрей Сорокин. Также на поле в составе победителей вышел его соотечественник — экс-форвард «Тамбова» Сергей Архипов.
«Городея» в таблице догнала «Энергетик-БГУ», и с 9 очками клубы делят лидерство с «Торпедо-БелАЗ».
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
5-й тур
«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1 (0:1)
Гол: Сорокин, 35.
«Энергетик-БГУ»: Садовский, Мирошников, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц, Мавату, Носко, Тве, Мусаханян (Совпель, 60), Яхшибоев (Бакич, 46), Атеменг (Умаров, 46).
«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Игнатенко, 87), Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Байдук, 63. Шибун, 90+3), Сайчич.
Предупреждение: Яхшибоев, 40.
Судья: Цинкевич.
16 апреля. Минск. Стадион «РЦОР-БГУ».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/