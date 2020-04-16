«Городея» обыграла «Энергетик-БГУ», россиянин Сорокин забил единственный мяч

«Городея» обыграла «Энергетик-БГУ» в 5-м туре чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч в первом тайме провел российский защитник Андрей Сорокин. Также на поле в составе победителей вышел его соотечественник — экс-форвард «Тамбова» Сергей Архипов.

«Городея» в таблице догнала «Энергетик-БГУ», и с 9 очками клубы делят лидерство с «Торпедо-БелАЗ».

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

5-й тур

«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1 (0:1)

Гол: Сорокин, 35.

«Энергетик-БГУ»: Садовский, Мирошников, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц, Мавату, Носко, Тве, Мусаханян (Совпель, 60), Яхшибоев (Бакич, 46), Атеменг (Умаров, 46).

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Игнатенко, 87), Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Байдук, 63. Шибун, 90+3), Сайчич.

Предупреждение: Яхшибоев, 40.

Судья: Цинкевич.

16 апреля. Минск. Стадион «РЦОР-БГУ».