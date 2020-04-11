«Городея» обыграла «Динамо» Гуренко, гол забил россиянин Архипов
«Городея» победила минское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел россиянин Сергей Архипов с пенальти. Также в составе победителей сыграл еще один представитель России Андрей Сорокин.
Минское «Динамо» возглавляет бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко. В его составе на поле вышел бывший футболист «Урала» Доминик Динга.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
4-й тур
«Городея» — «Динамо» — 1:0 (1:0)
Гол: Архипов, 14 — с пенальти.
«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович (Байдук, 66), Сорокин (Игнатенко, 84), Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Шибун, 90+5), Сайчич.
«Динамо»: Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич (Горопевшек, 56), Олехнович, Данилу, Павловски, Климович (Вергейчик, 81), Бахар (Шикавка, 88).
Предупреждения: Динга, 13. Сайчич, 23. Шестиловский, 28. Риос, 30. Данилу, 52. Павловски, 90+7.
Удаление: Данилу, 64.
Судья: Стецурин.
11 апреля. Городея. Стадион «Городея».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/