«Городея» обыграла «Динамо» Гуренко, гол забил россиянин Архипов

«Городея» победила минское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел россиянин Сергей Архипов с пенальти. Также в составе победителей сыграл еще один представитель России Андрей Сорокин.

Минское «Динамо» возглавляет бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко. В его составе на поле вышел бывший футболист «Урала» Доминик Динга.

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4-й тур

«Городея» — «Динамо» — 1:0 (1:0)

Гол: Архипов, 14 — с пенальти.

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович (Байдук, 66), Сорокин (Игнатенко, 84), Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Шибун, 90+5), Сайчич.

«Динамо»: Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич (Горопевшек, 56), Олехнович, Данилу, Павловски, Климович (Вергейчик, 81), Бахар (Шикавка, 88).

Предупреждения: Динга, 13. Сайчич, 23. Шестиловский, 28. Риос, 30. Данилу, 52. Павловски, 90+7.

Удаление: Данилу, 64.

Судья: Стецурин.

11 апреля. Городея. Стадион «Городея».