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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Главный тренер «Слуцка»: «У четырех игроков Рамадан. Они кушают раз в день»

01:45

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о сложностях при подготовке к матчу 7-го тура чемпионата Белоруссии против минского «Динамо» (2:1). «Слуцк» возглавляет турнирную таблицу.

— У нас в команде у четверых игроков Рамадан, — цитирует Павлова «Прессбол». — Физически им было тяжеловато. Вы знаете, они кушают один раз в день после захода солнца. Переживал за них. В концовке матча была задача не дать свободного пространства двум нападающим. Ну а потом было легче — наша линия обороны достаточно хорошо играет головой. Было важно выдержать давление, и мы выдержали.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/356224

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