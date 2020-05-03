Главный тренер «Слуцка»: «У четырех игроков Рамадан. Они кушают раз в день»

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о сложностях при подготовке к матчу 7-го тура чемпионата Белоруссии против минского «Динамо» (2:1). «Слуцк» возглавляет турнирную таблицу.

— У нас в команде у четверых игроков Рамадан, — цитирует Павлова «Прессбол». — Физически им было тяжеловато. Вы знаете, они кушают один раз в день после захода солнца. Переживал за них. В концовке матча была задача не дать свободного пространства двум нападающим. Ну а потом было легче — наша линия обороны достаточно хорошо играет головой. Было важно выдержать давление, и мы выдержали.

