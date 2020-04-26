Главный тренер «Шахтера»: «В Белоруссии как в НХЛ. Три матча с «Торпедо», три с «Динамо», везет, как утопленникам»

Главный тренер солигосркого «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над брестским «Динамо» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Белорусии.

— Те пять туров, где мы не набирали очки, мы не по игре это делали, — приводит слова Вернидуба «Прессбол». — Заслуживали большего. Лбе команды показали хорошую игру. Нам больше хотелось победить. Поэтому рад, счастлив, что так вышло. Благодарен ребятам за победу.

Впереди кубковая игра с Брестом. У нас как в НХЛ, то три подряд матча с «Торпедо», сейчас три подряд с «Динамо». Везет, как утопленникам. Но это не страшно. Проведем анализ, встретимся с Брестом в Солигорске. Шансы всегда есть, пусть и проиграли первый матч 0:2. Нужно верить. Пусть повезет сильнейшим.