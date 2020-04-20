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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Главный тренер «Городеи» посоветовал Блохину смотреть легкую атлетику, а не белорусский футбол

00:27
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Главный тренер «Городеи» Олег Радушко отреагировал на слова обладателя «Золотого мяча» Олега Блохина. Он рассказал, что не планирует смотреть чемпионат Белоруссии.

— Блохин — великий игрок, — приводит слова Радушко «Прессбол». — Я согласен: не нравится ему наш футбол — пусть не смотрит. Пусть смотрит легкую атлетику, теннис или что ему там угодно. Или лыжи — причем в повторе.

Я считаю, нормальный футбол у нас, хороший. Да, где-то стадионы лучше, красивее. Я работал в Польше и могу сказать откровенно: в Польше футбол не лучше. Стадионы и картинка у них хорошие, это правда. Но сам футбол — не лучше.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/355168

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