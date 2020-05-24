Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Ивану Урганту

Болельщики «Ислочи» посвятили баннер известному российскому телеведущему Ивану Урганту. В передаче «Вечерний Ургант» популярный шоумен заявил, что поддерживает «Ислочь», благодарные фанаты вывесили ему баннер во время игры с «Энергетиком-БГУ» (1:2).