Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Ивану Урганту
18:10
Болельщики «Ислочи» посвятили баннер известному российскому телеведущему Ивану Урганту. В передаче «Вечерний Ургант» популярный шоумен заявил, что поддерживает «Ислочь», благодарные фанаты вывесили ему баннер во время игры с «Энергетиком-БГУ» (1:2).
На матче против «Энергетика-БГУ» наши болельщики посвятили баннер известному поклоннику «Ислочи» Ивану Урганту ?#фкислочь #fcisloch #ислочьэнергетикбгу pic.twitter.com/5GKE5gfgJb— ФК «Ислочь» ? (@fcisloch) May 23, 2020
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