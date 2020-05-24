Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Ивану Урганту

18:10
Баннер «Ислочи». Фото Twitter
Баннер «Ислочи». Фото Twitter

Болельщики «Ислочи» посвятили баннер известному российскому телеведущему Ивану Урганту. В передаче «Вечерний Ургант» популярный шоумен заявил, что поддерживает «Ислочь», благодарные фанаты вывесили ему баннер во время игры с «Энергетиком-БГУ» (1:2).

Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир