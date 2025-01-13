Футбол
Белоруссия
Новости
Таблица Календарь / результаты
Главная
Футбол
Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 20:35

Еремчук: «Подготовка в «Энергетике» помогла Хусанову адаптироваться в Европе»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Энергетика-БГУ» Михаил Еремчук, занимающий должность ассистента главного тренера олимпийской сборной Узбекистана, высказался о защитнике «Ланса» Абдукодире Хусанове.

«Когда он приезжал в олимпийскую сборную Узбекистана, то я у него спрашивал: «Как он переносит нагрузки в «Лансе», как в плане тактики?». Он отвечал, что тот уровень физической и тактической подготовки, полученный им в Беларуси, позволил ему без сложностей адаптироваться во Франции», — цитирует Metaratings.by Еремчука.

По информации СМИ, 20-летний Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити».

Источник: metaratings.ru
Абдукодир Хусанов
Читайте также
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
«Бой Емельяненко - Фьюри соберет полные «Лужники». Промоутер Хрюнов — о завершении карьеры Тайсоном Фьюри
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мельниченко может перейти из минского «Динамо» в клуб Португалии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости