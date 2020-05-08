«Энергетик-БГУ» в меньшинстве обыграл «Слуцк» благодаря дублю Яхшибоева
«Энергетик-БГУ» взял верх над «Слуцком» в матче чемпионата Белоруссии — 2:1. Дубль оформил нападающий сборной Узбекистана Джасурбер Яхшибоев. 22-летний форвард вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров с 6 мячами.
В составе «Слуцка» на поле появились россияне Артем Сердюк, Алан Короев и Сослан Такулов.
«Слуцк», несмотря на поражение, сохранил лидерство в таблице чемпионата. «Энергетик-БГУ» поднялся на второе место.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
8-й тур
«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» — 1:2 (1:2)
Голы: Яхшибоев, 17 — с пенальти (0:1). Яхшибоев, 28 — с пенальти (0:2). Бала, 41 (1:2).
«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бала (Короев, 77), Козлов, Салу (Семенов, 80), Абдул Гафар (Сердюк, 70).
«Энергетик-БГУ»: Лесько, Мирошников, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц, Мавату, Носко, Тве, Умаров (Бакич, 46), Мусаханян, Яхшибоев.
Предупреждения: Мусаханян, 27. Трубило, 28. Тве, 42. Бакич, 67. Яхшибоев, 77. Мавату, 82. Лесько, 90.
Удаление: Мусаханян, 71.
Судья: Кульбаков.
8 мая. Слуцк. Стадион Городской.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/