«Энергетик-БГУ» в меньшинстве обыграл «Слуцк» благодаря дублю Яхшибоева

«Энергетик-БГУ» взял верх над «Слуцком» в матче чемпионата Белоруссии — 2:1. Дубль оформил нападающий сборной Узбекистана Джасурбер Яхшибоев. 22-летний форвард вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров с 6 мячами.

В составе «Слуцка» на поле появились россияне Артем Сердюк, Алан Короев и Сослан Такулов.

«Слуцк», несмотря на поражение, сохранил лидерство в таблице чемпионата. «Энергетик-БГУ» поднялся на второе место.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

8-й тур

«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» — 1:2 (1:2)

Голы: Яхшибоев, 17 — с пенальти (0:1). Яхшибоев, 28 — с пенальти (0:2). Бала, 41 (1:2).

«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бала (Короев, 77), Козлов, Салу (Семенов, 80), Абдул Гафар (Сердюк, 70).

«Энергетик-БГУ»: Лесько, Мирошников, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц, Мавату, Носко, Тве, Умаров (Бакич, 46), Мусаханян, Яхшибоев.

Предупреждения: Мусаханян, 27. Трубило, 28. Тве, 42. Бакич, 67. Яхшибоев, 77. Мавату, 82. Лесько, 90.

Удаление: Мусаханян, 71.

Судья: Кульбаков.

8 мая. Слуцк. Стадион Городской.