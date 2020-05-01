«Энергетик-БГУ» победил «Смолевичи» с четырьмя россиянами в составе

«Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии. В составе проигравшей команды вышли четыре россиянина: вратарь Александр Фильцов и полевые игроки Константин Котов, Муталип Алибеков и Алексей Турик.

Котов был удален с поля из-за двух желтых карточек.

Победа вывела «Энергетик-БГУ» на третье место в таблице.

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7-й тур

«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» — 0:2 (0:1)

Голы: Тве, 17 (0:1). Яхшибоев, 90+6 — с пенальти (0:2).

«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Котов, Джигеро (Верас, 68), Александрович (Алибеков, 78), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов (Турик, 60), По.

«Энергетик-БГУ»: Лесько, Свирепа, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц (Бакич, 63), Мавату, Носко, Тве, Умаров (Гирс, 62), Мусаханян (Совпель, 56), Яхшибоев.

Предупреждения: Котов, 20. Ращеня, 34. Свирепа, 70. Гирс, 88. Турик, 90. Фильцов, 90+6.

Удаления: Свирепа, 84. Котов, 87.

Судья: Василевич.

1 мая. Борисов. Стадион Городской.