«Энергетик-БГУ» и «Смолевичи» обменялись кругами, ближайший матч команд пройдет в Борисове
Минский «Энергетик-БГУ» на своем официальном сайте объявил об изменении места проведения матча седьмого тура чемпионата Белоруссии со «Смолевичами».
Команда должна была принять «Смолевичи» на своем поле в седьмом туре чемпионата страны. Однако соперники приняли решение обменяться ролями хозяев и гостей. Таким образом, для «Энергетика» это будет выездной матч. Встреча со «Смолевичами» в 22-м туре станет, напротив, домашней.
Матч «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» состоится 1 мая. Начало в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет в Борисове на стадионе «Городской».
Чемпионат Белоруссии — единственный чемпионат в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
http://energetikbgu.by/2020/04/29/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/