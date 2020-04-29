«Энергетик-БГУ» и «Смолевичи» обменялись кругами, ближайший матч команд пройдет в Борисове

Минский «Энергетик-БГУ» на своем официальном сайте объявил об изменении места проведения матча седьмого тура чемпионата Белоруссии со «Смолевичами».

Команда должна была принять «Смолевичи» на своем поле в седьмом туре чемпионата страны. Однако соперники приняли решение обменяться ролями хозяев и гостей. Таким образом, для «Энергетика» это будет выездной матч. Встреча со «Смолевичами» в 22-м туре станет, напротив, домашней.

Матч «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» состоится 1 мая. Начало в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет в Борисове на стадионе «Городской».

Чемпионат Белоруссии — единственный чемпионат в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.