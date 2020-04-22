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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Экс-тренер БАТЭ: «Как россияне могут критиковать нас, когда в РПЛ столько же проблем, если не больше?»

13:51
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Экс-тренер БАТЭ Алексей Бага, возглавляющий «Жальгирис», ответил на критику в адрес чемпионата Белоруссии со стороны россиян. Это первенство одно из немногих, которое не прерывалось из-за пандемии коронавируса.

— Это все беспочвенно, — цитирует специалиста Football.by. — Каждый может критиковать общими фразами. Но как это можно делать в то время, когда у них в своем чемпионате проблем столько же, а, может быть, еще и больше. Не вижу причин, по которым можно так высказываться относительно кого-то со стороны, когда у тебя самого не все гладко. Да, в каких-то моментах мы уступаем РПЛ, уступаем в условиях и бюджетах, но даже с такими скромными по мировым меркам бюджетами мы не раз привозили сюда грандов европейского футбола и даже побеждали. Я стараюсь пропускать такое и искать в нашем футболе позитив. Сейчас и без того плохих новостей хватает.

Дополнительная информация:

http://www.football.by/news/138966.html

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