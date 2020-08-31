Экс-игрок «Зенита» ушел с поста главного тренера «Шахтера». Клуб лидирует в чемпионате Белоруссии

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера», сообщает официальный сайт клуба. Причиной отставки называются семейные обстоятельства.

Вместе с Вернидубом «Шахтер» покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

«Шахтер» с 43 очками лидирует в чемпионате Белоруссии за восемь туров до конца сезона. Столько же очков у БАТЭ, но клуб из Борисова отстает по дополнительным показателям.

Ранее Вернидуб работал в запорожском «Металлурге» и луганской «Заре». С 1997 по 2000 год он защищал цвета «Зенита», в составе которого завершил карьеру игрока.