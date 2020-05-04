Экс-игрок «Крыльев Советов» Политевич порвал «кресты»

Защитник солигорского «Шахтера» Сергей Политевич получил серьезную травму, сообщает официальный Twitter клуба. Он травмировался в матче 1/2 финала Кубка Белоруссии с брестским «Динамо» (4:2).

Сообщается, что у футболиста диагностировано внутрисуставное повреждение коленного сустава и разрыв передней крестообразной связки. Игроку предстоит оперативное лечение и длительная реабилитация. Точный срок восстановления не указан.

?У защитника нашей команды Сергея Политевича диагностировано внутрисуставное повреждение коленного сустава, разрыв передней крестообразной связки. Игроку предстоит оперативное лечение и длительная реабилитация ?

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Желаем Сергею как можно скорее оправиться от повреждений! pic.twitter.com/JetBerkNiK — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) May 4, 2020

30-летний Сергей Политевич в текущем сезоне провел десять матчей за «Шахтер» во всех турнирах. Ранее выступал за «Крылья Советов». В 2008-м году он провел один матч за команду.