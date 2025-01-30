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Белоруссия. Высшая лига

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Экс-главный тренер сборной Белоруссии Кондратьев огорчен возможным банкротством солигорского «Шахтера»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев прокомментировал возможное расформирование солигорского «Шахтера».

«Как к этому можно еще относиться? Когда исчезает такая команда, с такими условиями, такой базой — наверное, лучшей в стране... Разумеется, отрицательно. Мне кажется, это реакция любого нормального человека. В Солигорске сделали такую команду — они чемпионами становились, в еврокубках постоянно участвовали... Конечно, все это плохо», — сказал Кондратьев Legalbet.by.

Ранее появилась информация, что «Шахтеру» грозит банкротство. Таким образом руководство клуба намерено избежать выплаты долгов, которые есть у клуба перед бывшими футболистами. Предварительно, процедура будет запущена 1 марта.

«Шахтер» был основан в 1961 году, он является 3-кратным чемпионом и 3-кратным обладателем Кубка Белоруссии. В 2023 году клуб наказали за коррупцию, лишив 30 очков и чемпионского титула-2022. Перед началом сезона-2024 клуб лишили 20 очков, по итогам розыгрыша он занял последнее место и покинул высшую лигу.

Источник: Legalbet
Сборная Белоруссии по футболу
ФК Шахтер (Солигорск)
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