Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за Лиги чемпионов и коронавируса
20:30
Белорусская федерация футбола перенесла два матча чемпионата Белоруссии. 12 августа должны были состояться игры «Минск» — «Славия» и «Динамо» Брест — «Слуцк».
Игра чемпионов Белоруссии со «Слуцком» перенесена на основании ходатайства брестского клуба в связи с «усиленной подготовкой» к матчу 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Астаны», который должен состояться 18 августа.
Встреча «Минск» — «Славия» перенесена на основании ходатайства минчан «в целях профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса».
Дополнительная информация:
https://abff.by/news/article/matci-minsk-slavia-mozyr-i-dinamo-brest-sluck-pereneseny
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