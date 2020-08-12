Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за Лиги чемпионов и коронавируса

Белорусская федерация футбола перенесла два матча чемпионата Белоруссии. 12 августа должны были состояться игры «Минск» — «Славия» и «Динамо» Брест — «Слуцк».

Игра чемпионов Белоруссии со «Слуцком» перенесена на основании ходатайства брестского клуба в связи с «усиленной подготовкой» к матчу 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Астаны», который должен состояться 18 августа.

Встреча «Минск» — «Славия» перенесена на основании ходатайства минчан «в целях профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса».