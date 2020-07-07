«Динамо» Брест: «В команде есть заболевшие коронавирусом, но не 15 человек, как пишут СМИ»

Брестское «Динамо» в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о случаях заражения коронавирусом в клубе.

«ФК «Динамо-Брест» желает скорейшего выздоровления игрокам, — говорится в сообщении. — На фоне появившихся в прессе новостей о большом количестве заболевших коронавирусом футболистов и сотрудников клуба, пресс-служба ФК «Динамо-Брест» сообщает следующее:

— Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов. Сейчас перед клубом стоит задача, как можно скорее выйти из сложившейся ситуации. Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления! А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание".

До этого была информация, что среди заразившихся коронавирусом — Артем Милевский, бывший форвард «Тосно», киевского «Динамо» и сборной Украины. Ранее сообщалось, что в другом белорусском клубе «Городее» коронавирусом заразились три человека, один из которых на ИВЛ. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса.