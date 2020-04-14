Черчесов признался, что смотрит матчи чемпионата Белоруссии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что во время пандемии коронавируса смотрит матчи чемпионата Белоруссии.

«Я смотрю трансляции из Белоруссии, скажем, недавно видел кубковый матч «Шахтера» с «Динамо». В каждом государстве решает руководство страны — как нужно себя вести в конкретной ситуации. И смысла кого-то критиковать или за кого-то переживать я не вижу. Если бы у нас футбол не отменили, мы бы тоже играли. Ну а в том, что Европа смотрит белорусский футбол, наверное, есть определенный плюс», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 955 775 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —123 449 человек, выздоровело — 462 871.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.