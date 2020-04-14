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Черчесов признался, что смотрит матчи чемпионата Белоруссии

19:30
Станислав Черчесов. Фото "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что во время пандемии коронавируса смотрит матчи чемпионата Белоруссии.

«Я смотрю трансляции из Белоруссии, скажем, недавно видел кубковый матч «Шахтера» с «Динамо». В каждом государстве решает руководство страны — как нужно себя вести в конкретной ситуации. И смысла кого-то критиковать или за кого-то переживать я не вижу. Если бы у нас футбол не отменили, мы бы тоже играли. Ну а в том, что Европа смотрит белорусский футбол, наверное, есть определенный плюс», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 955 775 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —123 449 человек, выздоровело — 462 871.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Дополнительная информация:

https://www.mk.ru/sport/2020/04/14/stanislav-cherchesov-begovuyu-dorozhku-delim-s-synom.html

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