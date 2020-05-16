Чемпион Белоруссии «Динамо» проиграл «Энергетику-БГУ», несмотря на гол Кисляка

«Динамо» из Бреста проиграло «Энергетику-БГУ» в матче 9-го тура чемпионата Белоруссии. В составе чемпионов Белоруссии отличился бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

9-й тур

«Энергетик-БГУ» — «Динамо» Брест — 2:1 (1:0)

Голы: Бакич, 40 (1:0). Юдчиц, 47 (2:0). Кисляк, 90+4 (2:1).

«Энергетик-БГУ»: Лесько, Свирепа, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц, Бакич (Гирс, 67), Мавату, Носко, Тве, Умаров (Совпель, 68. Шорац, 84), Яхшибоев.

«Динамо»: Павлюченко, Веретило, Павловец, Кики, Кисляк, Кривец (Милевский, 62), Гордейчук (Печенин, 76), Быков, Савицкий, Юзепчук, В.Садовский (Лаптев, 63).

Предупреждения: Тве, 19. Носко, 24. Мавату, 29. Юзепчук, 70.

Судья: Коронец.

16 мая. Молодечно. Стадион Городской.