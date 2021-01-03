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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Бывший защитник «Спартака» Филипенко покинул БАТЭ

10:11
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Защитник Егор Филипенко покинул БАТЭ, сообщает пресс-служба клуба из Борисова.

32-летний белорус — воспитанник клуба, в 2020 году он провел за команду 31 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Помимо Филипенко, БАТЭ покинул полузащитник Игорь Стасевич.

С 2008 по 2012 год Филипенко выступал за «Спартак». На его счету 22 матча и 1 гол в составе красно-белых.

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